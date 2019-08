Box Office USA: Sześć premier nie dało rady Hobbsowi i Shawowi

Getty Images © Mark Wilson



Pięć premier w szerokiej dystrybucji i koncertowy dokument o występie koreańskiej grupy BTS - z tym musiał się zmagać lider ubiegłotygodniowego zestawienia. Widowisko zwycięsko przetrwało ten zmasowany atak i bez większych problemów utrzymało się na pierwszym miejscu.To dobra wiadomość. Jest też i zła. Film prawdopodobnie nie osiągnie w Stanach Zjednoczonych 200 milionów dolarów. Kiedywszedł do kin przed tygodniem, jego wyniki porównywane były do. Jednak tamten film miał dużo lepszy drugi weekend zarabiając 35,3 mln dolarów przy spadku wynoszącym 42%. Tymczasem spin-offstracił prawie 58% i zarobił już tylko 25,4 mln dolarów. Po dziesięciu dniachprzegrywa zo 16 mln dolarów (po trzech dniach był gorszy tylko o milion).Póki co jednak Universal świętuje, ponieważzostali 18. premierą tego roku (i piątą studia), której wpływy z amerykańskich kin przekroczyły 100 milionów dolarów.W niedzielę granicę tę osiągnie też dziewiąty film Quentina Tarantino . To czwarte dzieło reżysera, któremu udała się ta sztuka (piąte, jeśli policzymy wpływy według dzisiejszych cen biletów).Spośród masy premier najlepiej poradziły sobie dwie skierowane do tej samej grupy odbiorców (nastoletnich dziewczyn), czylioraz. Choć to ten drugi film bazuje na wielomiliardowej marce, to jednak w kinach lepsza okazała się ekranizacja cyklu powieściowego Alvina Schwartza . Co ciekawe, oba tytuły zostały wyprodukowane przez studia, które już wkrótce będą miały wspólny dom. Młodzieżowy horror powstał w CBS Films, a adaptacja popularnego serialu stacji Nickleodeon dla Paramountu. CBS i Viacom (do którego należy Paramount) mają się wkrótce połączyć.Według szacunków Lionsgate'u, które w Ameryce dystrybuuje, obraz zarobił 20,8 mln dolarów. Jeśli finalnie wynik będzie o 75 tysięcy wyższy, to otrzymamy rekord otwarcia dla filmu wyprodukowanego przez CBS Films. Dla Lionsgate'u jest to trzeci najlepszy start w tym roku.Z koleizarobiła 17 milionów dolarów. Choć widowisko nie było drogie w produkcji (budżet szacuje się na 49 mln dolarów), to bez pomocy świata nie ma szans na uzyskanie zysków.Disney dostał kolejny powód, by ograniczyć produkcję filmów pod sztandarami Foxa.przepadła w kinach zajmując dopiero szóste miejsce mając na otwarcie 8,1 mln dolarów. Wydaje się jednak, że słaby wynik to w dużej mierze brak właściwej kampanii marketingowej. Widzowie, którzy się bowiem na niego wybrali do kina, są nim zachwyceni. W CinemaScore obraz otrzymał ocenę A-.Fatalnie wypadła też nowość od Warner Bros.. Ekranizacja komiksu zarobiła tylko 5,5 mln dolarów. Jest to najgorsze otwarcie w karierze jego dwóch gwiazd: Melissy McCarthy Tiffany Haddish . Ponieważ budżet produkcji wyniósł 37 mln dolarów, Warner Bros. zapewne sporo na nim straci.Niespodziewanie piątą nowością w pierwszej dziesiątce jest obraz, który trafił do kin w środę i w niedzielę zniknie z repertuaru. To zapis koncertu popularnej koreańskiej grupy popowej BTS. Fanki grupy tłumnie wybrały się najuż w środę. Jednak w weekend zainteresowanie nim wciąż było na tyle duże, by obraz zarobił 2,3 mln dolarów i zajął dziesiątą lokatę. Łączne wpływy wyniosą 4,4 mln dolarów. Pobity zostanie więc wynik osiągnięty przez poprzedni dokument koncertowy zespołu BTS,(4,2 mln dolarów).Tymczasemdo końca przyszłego tygodnia zostanie drugim najbardziej kasowym filmem o Człowieku Pająku. Dobrakuje mu już bowiem tylko 2,6 mln dolarów.Z koleizostał najbardziej kasową częścią cyklu. Tym samym stał się też trzecią najlepiej zarabiającą w amerykańskich kinach animacją Pixara.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Jak widać, zabrakło w niej miejsca dla piątej z dużych nowości tygodnia., czyli biografia obiecującego gracza NFL, którego kariera załamała się po niesłusznym oskarżeniu o gwałt, zarobiła 2,1 mln dolarów. To wystarczyło do zajęcia dopiero dwunastego miejsca. Dla dystrybutora, Bleecker Street, jest to i tak spory sukces. Tylko trzy jego filmy zarobiły na otwarcie więcej pieniędzy.Już we wtorek do kin trafi nowa animacja Sony,. Cztery duże premiery pojawią się zaś w piątek. Są to: sequel, rubaszna komedia z kategorią R, nowy film Richarda Linklatera oraz brytyjska komedia muzyczna inspirowana twórczością Bruce'a Springsteena