Box Office USA: Trzeci "Venom" trzeci raz numerem jeden. Przypadek?

Trzeciznów zanotował mały spadek (o 37%). Dzięki temu był w stanie wygrać z konkurencją. Przez chwilę wydawało się, że film może przegrać. W piątek lepsze wyniki zaliczyły dwie duże nowości. W sobotę jednak komiksowa produkcja z Tomem Hardym zdystansowała rywali i nie oddała już prowadzenia.Mimo udanego weekendu (jak i poprzedniego) " Venom 3: Ostatni taniec " nie ma najmniejszych szans na powtórzenie sukcesu poprzednich dwóch części. Po 17 dniach ma bowiem na koncie tylko 114,8 mln dolarów. W tym samym czasie pierwszy " Venom " zarobił w amerykańskich kinach ponad 171 mln dolarów, a drugi – 168,1 mln dolarów.Na chwilę obecną nie można powiedzieć, który film zajmie drugie miejsce. Jedno jest pewne – będzie to nowość.Aktualne szacunki dają minimalną przewagę chrześcijańskiej produkcji. Lionsgate twierdzi, że film zarobi na otwarcie 11,1 mln dolarów. Będzie to oznaczało drugie najlepsze otwarcie produkcji studia w tym roku (po " Strangers " – 11,8 mln dolarów). Wynik filmu jest jednak nieco "oszukany". Lionsgate doliczył bowiem do niego nie tylko kwotę z czwartkowych pokazów przedpremierowych (500 tys. dolarów), ale również 2,2 mln dolarów, które zarobił wcześniej w tygodniu na specjalnych pokazach dla grup wiernych.Aktualnie na trzecim miejscu znajduje się horror. Szacunki dają filmowi 11 milionów dolarów. Wystarczy więc naprawdę niewiele, by okazało się, że sprzedał się lepiej niż " The Best Christmas Pageant Ever ". Jednak już teraz powody do zadowolenia mają szefowie A24, gdyż " Heretic " sprzedaje się lepiej od wielu innych horrorowych tytułów studia. Jest to również najlepsze o 17 lat otwarcie filmu, w którym główną rolę zagrał Hugh Grant Nie wszyscy jednak weekend mogą uznać za udany. Vertical Entertainment znów nie udało się przyciągnąć uwagi widzów, choć przecież w obsadzie ich nowego filmujest nowy Kapitan Ameryka Anthony Mackie i znana z serii o Deadpoolu Morena Baccarin . Obraz zarobił zaledwie 1,2 mln dolarów i nie znalazł się w pierwszej dziesiątce.Fani anime w tym tygodniu nie dopisali i należące do Sony Crunchyroll zaliczyło wpadkę z filmem. Film, który nie miał szczególnie dużej dystrybucji (trafił do 621 kin), zarobił na dzień dobry niecałe 1,2 mln dolarów.W najbliższy piątek do amerykańskich kin trafi film, który świat (w tym Polska) już poznał – świąteczna komedia akcji