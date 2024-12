Box Office USA: Wielka magia Disneya. "Vaiana 2" bije rekordy

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 29 listopada - 1 grudnia



Amerykanie oszaleli na punkcie. Tylko w weekend film zarobi ok. 135,5 mln dolarów. Tym samym jest tobijąc rekord, który wynosił 130,3 mln dolarów.Jest to równieżA przecieżtrafiła do kin już w środę. Do końca niedzieli ma zgarnąć obłędną kwotę 221 mln dolarów. Nigdy wcześniej w historii długiego weekendu z Dniem Dziękczynienia nie było filmu z wpływami powyżej 150 milionów dolarów, a co dopiero mówić o 200 milionach.Co ciekawe " Vaiana 2 " pomogła drugiemu filmowi, w którego obsadzie jest Dwayne Johnson straciła zaledwie 2% wpływów w porównaniu z poprzednim weekendem.Jeśli ktoś sądził, że " Vaiana 2 " może zaszkodzić, ten się grubo pomylił. W czasie drugiego weekendu film zarobił 80 milionów dolarów. Oznacza to spadek wpływów w porównaniu do otwarcia tylko o 29%. Nigdy wcześniej film z otwarciem powyżej 100 milionów dolarów nie zanotował tak skromnego spadku.Łącznie na konciepo 10 dniach wyświetlania jest 262,4 mln dolarów.. Przed " Wicked " są już tylko animowane musicale.Świetnie radzi sobie też. W weekend przekroczył granicę 100 miliona dolarów (aktualnie 111,2 mln) i jest jużw historii amerykańskiego box office'u.Początek grudnia oznacza w amerykańskich kinach wysyp nowości. Na widzów czekają m.in.: brytyjski horror, komediowy horror A24, inspirowany mitem o Orfeuszu i jego żonie dramat(w obsadzie Ralph Fiennes Juliette Binoche ) oraz akcyjniak z wilkołakami i Frankiem Grillo w obsadzie. Dla fanów serialu anime " SoloLeveling " przygotowano, czyli podsumowanie pierwszego sezonu oraz pierwsze dwa odcinki drugiego sezonu.