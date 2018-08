Box office USA: "Czarna Pantera" z 700 milionami dolarów!

Na początek dobra informacja dla fanów Marvela: w miniony weekendpo 25 tygodniach od premiery przekroczyła magiczną granicę 700 milionów dolarów przychodu z amerykańskich kin. Do tej pory tylko dwóm filmom udał się ten wyczyn:(2009) i(2015).Pozycję lidera box office'u obroniło tymczasem widowiskoW ciągu tygodnia film zgubił zaledwie 42,8% widowni, w związku z czym wpływy z weekendu wyniosły 35 milionów. Szósta część cyklu z Tomem Cruise'em ma na koncie w sumie 124,5 mln dolarów.Oczko niżej znalazł się debiutujący w zestawieniu film familijny DisneyaNowe przygody Kubusia Puchatka i reszty ferajny ze Stumilowego Lasu sprzedały się odrobinę poniżej oczekiwań. Jeszcze przed weekendem analitycy prognozowali otwarcie na poziomie minimum 30 milionów. Przypomnijmy, że budżet produkcji wyniósł 75 mln $.Najniższa pozycja na podium przypadła kolejnej premierze - komedii sensacyjnej z kategorią wiekową R pt.. Rezultat otwarcia należy uznać za rozczarowujący - przy kosztach produkcji rzędu 40 milionów film z Milą Kunis Kate McKinnon zarobił jedynie 12,3 mln. Przypomnijmy, że trzy lata temu podobna tematycznie Melissą McCarthy zgarnęła na starcie aż 29 milionów.Ostatnią premierą, która załapała się w ten weekend do pierwszej dziesiątki box office'u, jest produkcja science fiction dla nastolatków pt.. W tym przypadku również mamy do czynienia z finansową klapą - przy budżecie w wysokości 34 mln. $ film otworzył się na 5,8 mln.W przyszły weekend o zawartość portfeli widzów powalczą m.in. superprodukcja z Jasonem Stathamem , nagrodzone w Cannesoraz horror