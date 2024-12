Brazylijski "Azyl" w drodze. Co wiemy o remake'u filmu Davida Finchera?

Brazylijski "Azyl" w drodze

Isis Valverde

O czym opowiada "Azyl"? Zobacz zwiastun

Nowa wersja " Azylu " jest na etapie przygotowań do produkcji. Za sterami projektu stanie Gabriela Amaral . W głównej roli zobaczymy popularną w Brazylii aktorkę Isis Valverde . Wcieli się ona w bohaterkę, którą w oryginalnej wersji zagrała Jodie Foster . Twórcy nie planują znacząco odbiegać od pierwowzoru. Bohaterką będzie kobieta przeżywająca żałobę po śmierci męża. Gdy jej dom atakują włamywacze, wraz z córką postanawia ukryć się w specjalnym schronie. Nie wie, że to właśnie to pomieszczenie jest celem przestępców.– skomentowała aktorka. Azyl " trafił na ekrany w 2002 roku. Główne role zagrały Jodie Foster Kristen Stewart . Przypominamy zwiastun:Meg Altman i jej córka Sarah przeprowadzają się do nowojorskiej rezydencji wyposażonej w pokój bezpieczeństwa. Kiedy trzech intruzów wdziera się do ich domu, udają się do tego specjalnego pomieszczenia, aby się ukryć. Nie zdają sobie jednak sprawy, że to czego szukają mężczyźni, ukryte jest właśnie tam.