Co obejrzeć w TV? Wybieramy najlepsze filmy na pierwszą połowę sierpnia

Wybieramy najciekawsze filmy w telewizji na pierwszą połowę sierpnia

20 Niewierna Avec amour et acharnement 2021 1 godz. 56 min. Dramat Juliette Binoche Vincent Lindon Sara i Jean od kilku lat są w szczęśliwym związku. Łączy ich silne uczucie i niegasnące pożądanie. Pewnego dnia Sara przypadkowo spotyka na ulicy François, swojego dawnego partnera i przyjaciela Jeana. Wkrótce potem François proponuje Jeanowi wspólną pracę, a sytuacja między nimi zaczyna wymykać się spod kontroli.



CANAL+ Film: 11 sierpnia – 21:35

19 C'mon C'mon 2021 1 godz. 48 min. Dramat Joaquin Phoenix Gaby Hoffmann Johnny jest pogubionym w życiu dziennikarzem radiowym. W ramach swojej pracy jeździ po amerykańskich miastach i rozmawia z młodymi ludźmi o ich troskach i oczekiwaniach wobec życia i kraju, znajdując w ich słowach i ambicjach nadzieję na lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń. Pewnego dnia na prośbę siostry zaczyna opiekować się jej dziewięcioletnim synkiem Jessem podczas jej wyjazdu, do pogubionego życiowo byłego męża, którego nadal kocha. Po początkowych trudnościach z wyrażaniem własnych emocji mężczyzna i chłopak znajdują wspólny język. Gdy jednak nieobecność kobiety z różnych względów się przedłuża, Johnny musi wpisać chłopaka w swoje życie zawodowe – zabiera go w trasę, przedstawia swoim znajomym i pozwala mu pomagać sobie w przygotowaniach do kolejnych radiowych wywiadów. W efekcie Johnny uczy się od Jessego co najmniej tyle, ile rezolutny i lekko ekscentryczny chłopak uczy się od niego, a wyniesione z tej przepięknej partnerskiej relacji lekcje zmienią ich przyszłe życie.



HBO2: 15 sierpnia – 23:05

18 Kapitan Der Hauptmann 2017 1 godz. 58 min. Dramat Wojenny Max Hubacher Milan Peschel Film opowiada historię młodego niemieckiego żołnierza, który w ostatnich chwilach II wojny światowej rozpaczliwie walczy o przetrwanie. Ratunek przychodzi, kiedy bohater przypadkowo znajduje mundur nazistowskiego kapitana. Podszywając się pod oficera, mężczyzna szybko przybiera potworną tożsamość oprawców, z którymi próbuje uciec.



Kino Polska: 15 sierpnia – 22:30

17 Tango i Cash Tango & Cash 1989 1 godz. 44 min. Komedia Sensacyjny Sylvester Stallone Kurt Russell Niektórzy policjanci są kumplami. Tacy są właśnie Ray Tango i Gabe Cash. I chociaż w wydziale policji Los Angeles rywalizują ze sobą twardo, to mają jedną wspólną cechę - każdy z nich myśli, że to właśnie on jest najlepszy. Zrób z nich partnerów, a będą jak olej i woda, ale jeśli ktoś spróbuje wrobić ich w zbrodnie, której nie popełnili, to rozpętają prawdziwą burzę ognia.



TVN Fabuła: 10 sierpnia – 22:35

16 Azyl Panic Room 2002 1 godz. 47 min. Thriller Jodie Foster Kristen Stewart Rozwódka Meg i jej córka Sarah wprowadzają się do nowego domu w Nowym Jorku. Budynek skrywa w sobie niecodzienny pokój - tajemniczy schron chroniący mieszkańców na wypadek napaści. Gdy pierwszej nocy do środka włamuje się trzech mężczyzn, kobiety korzystają z bezpiecznego miejsca. Rozmowa z przestępcami ujawnia, że chcą przejąć gotówkę ukrytą w sejfie pod podłogą azylu.



Polsat: 10 sierpnia – 22:45

15 Godland Vanskabte Land 2022 2 godz. 18 min. Dramat Elliott Crosset Hove Ingvar Sigurðsson



Przez zimne strumienie, nagie skały i szmaragdowe mchy zmierza ku nowej parafii luterański ksiądz Lucas ( Elliott Crosset Hove ). Młodemu Duńczykowi towarzyszy lokalny przewodnik i bajarz Ragnar ( Ingvar Sigurðsson ). Od początku ich relacja pełna jest napięć, bowiem kapłan ma misję i pasję kolonizatora, którym starzec uparcie się przeciwstawia.

Cinemax 2: 5 sierpnia – 20:30, 6 sierpnia – 10:55, 9 sierpnia – 20:30, 10 sierpnia – 14:45, 11 sierpnia – 22:00

14 Diego Diego Maradona 2019 2 godz. 10 min. Dokumentalny Sportowy Diego Maradona



Diego Maradona przyjechał do Neapolu 5 lipca 1984 roku, a jego nowy klub zapłacił za niego rekordową kwotę. Charyzmatyczny Argentyńczyk był czczony na boisku i poza nim. Doprowadził też Napoli do pierwszego tytułu w lidze. Obraz przedstawia niezwykłe i niezapomniane historie o cudach, których piłkarz dokonał na boisku oraz opowiada o mrocznych dniach, które nadeszły potem. Produkcja bazuje na ponad 500 godzinach niepublikowanych wcześniej nagrań z osobistych archiwów Maradony, materiałach informacyjnych oraz wywiadach z historykami i dziennikarzami.

TVP Kultura: 8 sierpnia – 20:00, 9 sierpnia – 00:50

13 Wojna o planetę małp War for the Planet of the Apes 2017 2 godz. 20 min. Dramat Akcja Sci-Fi Andy Serkis Woody Harrelson Cezar i jego małpy uwikłane zostają w zbrojny konflikt z armią ludzi, na czele której stoi bezwzględny Pułkownik. Małpy ponoszą straszliwe straty, podczas gdy Cezar zmaga się z mrocznymi instynktami i wyrusza w drogę, by pomścić swych pobratymców. Gdy Cezar i Pułkownik stają twarzą w twarz, dochodzi do spektakularnej bitwy, w której stawką jest przyszłość obu gatunków i całej naszej planety.



Polsat: 13 sierpnia – 22:05, 14 sierpnia – 01:15

11 Falstaff Campanadas a medianoche 1965 1 godz. 59 min. Dramat Komedia John Gielgud Jeanne Moreau



Sir John Falstaff, legendarna postać ze sztuk Shakespeare'a, nieustannie pijany, otyły, ale czarujący kompan młodego Henryka V, w filmie Orsona Wellesa , bodaj najlepszej ekranizacji utworów wybitnego dramaturga autorstwa reżysera, staje się postacią pierwszego planu. Welles zapożycza sceny z kilku dramatów, skupiając się przede wszystkim na dwóch częściach "Henryka IV", ukazując zmienne relacje pomiędzy Falstaffem a księciem Halem. Początkowo główny towarzysz monarchy w rozpuście i kawalarstwie, stopniowo sympatyczny żartowniś traci swoje względy, gdy książę zaczyna godzić się ze swoim przeznaczeniem przyszłego władcy Anglii.

TVP Kultura: 8 sierpnia – 16:00, 9 sierpnia – 10:05

10 Pan Klein Monsieur Klein 1976 2 godz. 3 min. Dramat Kryminał Wojenny Alain Delon Jeanne Moreau Rok 1942. W okupowanym przez nazistów Paryżu swoim dotychczasowym, wystawnym życiem żyje Robert Klein. Wszystko zmienia się, gdy pewnego razu otrzymuje kopię żydowskiej gazety. Dzięki temu staje się świadomy, że w okolicy mieszka ktoś inny o tym samym nazwisku. Zgłoszenie pomyłki skutkuje sprowadzeniem na siebie podejrzeń policji.



Ale kino+: 8 sierpnia – 17:55, 13 sierpnia – 13:10

9 Nieśmiertelny Highlander 1986 1 godz. 56 min. Fantasy Christopher Lambert Roxanne Hart Connor MacLeod jest nieśmiertelny. To jego dar i przekleństwo. Raniony w walkach nie ginie, ale musi patrzeć jak przemijają jego ukochani. Od ponad 400 lat tuła się po świecie tocząc pojedynki, walcząc w bitwach i obserwując zmienne koleje historii. Wie, że gdzieś u kresu tej drogi czeka go najważniejsza walka z ostatnim z nieśmiertelnych. Zasada jest prosta: nieśmiertelni na przestrzeni wieków walczą ze sobą, eliminując się nawzajem. Ostatni dwaj stoczą zaś bój o Wielką Nagrodę. Jest koniec XX wieku, Nowy Jork, Connor już wie, że zostało ich tylko dwóch. Zbliża się ostateczne rozstrzygnięcie...



AMC: 6 sierpnia – 22:00, 7 sierpnia – 18:45, 10 sierpnia – 23:00

7 Psy 1992 1 godz. 44 min. Sensacyjny Bogusław Linda Marek Kondrat Dawni funkcjonariusze UB po weryfikacji rozpoczynają pracę w policji. Franz, który w starym systemie robił karierę dzięki małżeństwu z córką ministra, musi się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Skierowany do walki ze zorganizowaną przestępczością odkrywa, że po drugiej stronie barykady stoją dwaj dawni koledzy po fachu. W jednej akcji traci trzech ludzi i postanawia się zemścić, a jego dawny przyjaciel Olo nie daje się wciągnąć do współpracy. Zwolniony z policji, zdążył już znaleźć lepszych pracodawców. W dodatku dziewczyna, którą zaopiekował się Franz, odchodzi, szukając bardziej opłacalnego związku.



Kino TV: 6 sierpnia – 22:05, 11 sierpnia – 21:55; Stopklatka: 14 sierpnia – 23:35

5 Ona Her 2013 2 godz. 6 min. Melodramat Sci-Fi Joaquin Phoenix Scarlett Johansson Film rozgrywa się w Los Angeles, w niedalekiej przyszłości. Theodore Twombly to pełen kompleksów, samotny, wrażliwy mężczyzna, który zarabia na życie pisząc wzruszające, osobiste listy do innych ludzi. U załamanego po zakończeniu długoletniego związku, zainteresowanie budzi nowy, zaawansowany system operacyjny, który obiecuje, jako obdarzony samodoskonalącą się inteligencją, intuicyjnie dostosowywać się do potrzeb indywidualnego użytkownika. Po uruchomieniu systemu Theodore jest zachwycony, gdy poznaje "Samanthę", ciepły, kobiecy głos, który zdaje się należeć do szalenie wrażliwej, wnikliwej i zaskakująco zabawnej "osoby". W miarę, jak jej potrzeby i pragnienia rosną, równocześnie z jego własnymi, ich przyjaźń pogłębia się i przeradza w miłość.



Paramount Network: 5 sierpnia – 22:30