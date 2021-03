Reżyser nowego "Bonda" kręci adaptację komiksu "Tokyo Ghost"

Podczas gdy wciąż czekamy na premierę najnowszej części filmu o Jamesie Bondzie " Nie czas umierać ", jego reżyser Cary Fukunaga już przygotowuje nowy projekt. Będzie to adaptacja komiksu "Tokyo Ghost" autorstwa Ricka Remendera i Seana Gordona Murphy'ego.Akcja "Tokyo Ghost" rozgrywa się w 2089 roku, kiedy to ludzkość jest całkowicie uzależniona od technologii, w której upatruje ucieczki przed rzeczywistością. Para bohaterów pracujących w siłach pokojowych – Debbie Decay i Led Dent – dostaje zadanie, które przeniesie ich do ostatniego miejsca na Ziemi wolnego od technologii – tokijskiego kraju-ogrodu. Rick Remender został zatrudniony do napisania scenariusza filmu. Cary Fukunaga objął również stanowisko producenta projektu.Adaptacja "Tokyo Ghost" powstaje dla studia Legendary.