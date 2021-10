Cary Fukunaga oskarżony o próbę wymuszenia sceny topless

Reżyser Cary Joji Fukunaga (" Nie czas umierać ") został oskarżony przez aktorkę Raeden Greer o to, że została zwolniona z serialu " Detektyw " po tym, jak odmówiła występu topless. Greer twierdzi, że reżyser poprosił ją o rozebranie się do jednej ze scen, chociaż w jej kontrakcie nie znalazł się zapis o nagości i wielokrotnie zapewniano ją, że rola nie będzie wymagała występu topless., przyznała aktorka., dodała, odnosząc się do wywiadów, jakich Fukunaga udzielał przy okazji premiery " Nie czas umierać ", opowiadając, że wprowadza Jamesa Bonda w świat po #MeToo. Greer powiedziała, że rola została zmniejszona i przekazana statystce, która zgodziła się na występ nago. Aktorka miała zagrać postać Kelsey Burgess, tancerki w klubie ze striptizem. Ostatecznie wcieliła się w nią Amber Carollo Jak donosi portal The Wrap, osoba pracująca przy produkcji serialu twierdzi, że rola Greer wymagała jednego, góra dwóch dni zdjęciowych. Aktorka miała pojawić się na planie, gdzie dano jej do podpisania standardową umowę zachowującą standardy Gildii Aktorskiej i zawierającą klauzulę dotyczącą nagości. Gdy Greer poinformowała producentów, że nie czuje się komfortowo, ci rzekomo zapłacili jej grzecznościowo i obsadzili nową osobę. Fukunaga na razie nie skomentował oskarżeń.