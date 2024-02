Denis Villeneuve i Jake Gyllenhaal zapowiadali "Syna". Co z projektem?

Denis Villeneuve planował ekranizację "Syna" Jo Nesbø

Był taki okres, kiedy Denis Villeneuve Jake Gyllenhaal bardzo chętnie ze sobą pracowali. Ich wspólnymi projektami były filmyW 2016 roku ogłosili, że znów będą ze sobą pracować. Tym razem chodziło o film. Miała to byćLata mijały, a film nie powstawał.dowiedzieliśmy się jednak, że panowie o projekcie nie zapomnieli.Niestety kolejne lata mijały, a o projekcie wciąż było cicho. Ostatnio więc Norwegowie z portalu VG postanowili Villeneuve'a spytać wprost, co dzieje się z. Nie takiej chyba odpowiedzi się spodziewali:jest historią Sonny'ego, który odsiaduje wyrok w więzieniu w Oslo. Jest znany z cierpliwego wysłuchiwania zwierzeń współwięźniów. Chodzą pogłoski, że na ich podstawie przyznaje się do zbrodni popełnionych przez innych. Jest zdruzgotany, gdy jego ojciec, zasłużony policjant, zostaje oskarżony o korupcję i popełnia samobójstwo. Ale czy na pewno mężczyzna zginął z własnej ręki? Sonny będzie dążył do ujawnienia prawdy za wszelką cenę.