Amazon kontra reżyser "Road House". Jake Gyllanhaal wybrał stronę

Doug Liman niezadowolony, że "Road House" nie trafił do kin

Gyllenhaal: Amazon stawiał sprawę jasno

Zwiastun filmu "Road House"

Przypomnijmy, że Doug Liman ogłosił, że nie będzie na światowej premierze filmu. Jest to jego forma protestu na decyzję Amazonu o tym, że koncern postanowił od razu wprowadzić film na platformę Prime.Inaczej sprawę opisywał portal Variety. Ich zdaniem producenci otrzymali od Amazonu dwie opcje do wyboru: 60 milionów dolarów budżetu iwchodzi do kin lub 85 milionów dolarów i film trafi od razu na Prime. Producenci najpierw wybrali większą kasę, a potem próbowali zmusić Amazon do zmiany decyzji.W udzielonym magazynowi "Total Film" wywiadzie do sprawy odniósł się Jake Gyllenhaal , czyli gwiazdazadebiutuje na platformie Prime 21 marca.