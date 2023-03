Czy "John Wick 5" powstanie?

Ja i Keanu Reeves skończyliśmy z Johnem Wickiem

"John Wick 4" to wielki triumf kina akcji?

Zwiastun filmu "John Wick 4"

Kina na całym świecie przygotowują się do premiery widowiska akcji, a tymczasem jego twórca już musi odpowiadać na pytania o to, czy piąta część powstanie. Co odpowiedział Chad Stahelski portalowi The Hollywood Reporter?Portal The Hollywood Reporter zapytał reżysera, czy piąty "John Wick" powstanie. Chad Stahelski najpierw stwierdził, że nie, by potem rozwinąć odpowiedź, z której wynika, że może jednak tak.- powiedział reżyser. -Tymczasemmiał już swoją światową premierę na festiwalu SXSW. Pojawiające się recenzje są w zdecydowanej większości bardzo pozytywne. Mimo że film jest najdłuższy w całym cyklu, to ponoć wcale się nie dłuży. A wszystko ze względu na świetnie przygotowane sceny akcji. Ci, którzy nie wierzą w powstanie piątego filmu, nazywają czwórkę godnym zamknięciem cyklu.stawka za głowę legendarnego zabójcy, Johna Wicka przebiła już sufit. Stając do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność i zasłużoną emeryturę, John wie, że może liczyć tylko na siebie. Dla niego, to nic nowego. To co zmieniło się tym razem, to fakt, że przeciwko sobie ma całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef Markiz de Gramond jest równie wyrafinowany, co bezlitosny. Zanim John stanie z nim oko w oko, będzie musiał odwiedzić kilka kontynentów mierząc się z całą plejadą twardzieli, którzy wiedzą wszystko o zabijaniu. Tuż przed wielkim finałem tej morderczej symfonii, John Wick trafi na trop swojej dalekiej rodziny, której członkowie mogą mieć decydujący wpływ na wynik całej rozgrywki.