) dołączył do obsady nowego filmu Spike'a Lee To historia weterana wojennego, który po latach od zakończenia konfliktu powraca do Wietnamu. Bohater zamierza odnaleźć dawnego towarzysza broni i ukryte od 50 lat złoto.W obsadzie znaleźli się również Delroy Lindo oraz Jean Reno , a nie, jak wcześniej podawano, Samuel L. Jackson Zdjęcia ruszają w przyszłym miesiącu. Realizację finansuje Netflix.