Channing Tatum gwiazdą ekranizacji "Sześciu lat później"

Getty Images © Kelly Defina



W ostatnim czasie Channinga Tatuma mogliśmy jedynie w filmach usłyszeć (np. w). Teraz aktor jest gotów pokazać się przed kamerą. Został gwiazdą oraz jednym z producentów filmuBędzie to ekranizacja powieści Harlana Cobena wydanej w Polsce pod tytułem. Jej bohaterem jest uniwersytecki profesor Jake Sanders. Sześć lat temu jego żona, którą wciąż kocha, wyszła za innego mężczyznę. Teraz okazuje się, że rywal o serce kobiety zmarł. Jake wybiera się na pogrzeb, by porozmawiać z Natalie, swoją byłą żoną w nadziei, że być może będzie szansa na odzyskanie jej miłości. Na miejscu jednak okazuje się, że żoną zmarłego i to od ponad dekady jest inna kobieta. O Natalie nikt nie słyszał. Jake zaczyna drążyć temat i z każdą chwilą jest coraz bardziej zagubiony. Okazuje się, że wspólni znajomi jego i Natalie albo nie istnieją albo też nie pamiętają Jake'a. Mężczyzna postanawia odkryć prawdę. Wkrótce okaże się, że poszukiwania Natalie mogą kosztować go życie...Film powstanie dla Netfliksa. Jest to jeden z licznych projektów platformy bazujących na prozie Cobena Scenariusz przygotowuje Arash Amel ).