Chris Evans dentystą-sadystą w "Sklepiku z horrorami"?

) negocjuje rolę Orina Scrivello w nowej wersji musicaluW filmie z 1986 roku postać tę zagrał Steve Martin . Scrivello to sadystyczny dentysta oraz narzeczony dziewczyny, w której zakochany jest główny bohater.to historia fajtłapowatego Seymoura Krelborna, który od przypadkowo poznanego mężczyzny nabywa niespotykany kwiat. Wkrótce okazuje się, że roślina do życia potrzebuje ludzkiej krwi, a im większa się staje, tym zapotrzebowanie na pożywną RH+ wzrasta.Film wyreżyseruje Greg Berlanti ), a realizację sfinansuje Warner Bros. Główne role negocjują podobno Taron Egerton oraz koleżanka Evansa z uniwersum Marvela, Scarlett Johansson Pierwszytrafił do kin w 1960 roku.zdobyła dwie nominacje do Oscara: za najlepsze efekty specjalne i piosenkę.