Chris Evans gwiazdą widowiska twórcy "Bez litości"

Gwiazda widowisk Marvela Chris Evans zagra w nowym widowisku Antoine'a Fuquy ) zatytułowanym. Obraz będzie ekranizacją powieści "The Reincarnationist Papers" D. Erica Maikranza. Evans zagra Evana Michaelsa - mężczyznę, który posiada wspomnienia swoich poprzednich żyć. Pewnego dnia natrafia na ślad tajnej organizacji Cognomina zrzeszającej ludzi mających podobny problem i wykorzystujących swoje wspomnienia, by zmieniać kurs historii. Evan pragnie dołączyć do grupy.Scenariusz napisał Ian Shorr (serial). Tekst przerobił John Lee Hancock , reżyser. Całość powstanie dla Paramount Pictures.