Producentka o zatrudnieniu heteroseksualnego aktora do roli geja: "To był JEGO projekt"

Getty Images © Joshua Sammer

Todd Heynes i Christine Vachon podczas ubiegłorocznego festiwalu w Zurychu

Producentka o odejściu Phoeniksa: "To był koszmar"

"Obsesja" w podcaście Mam parę uwag

Zobacz zwiastun filmu "Joker: Folie à deux"

Przypomnijmy: w piątek media obiegła informacja o niespodziewanym odejściu Joaquina Phoeniksa z filmu Todda Haynesa . Aktor zrezygnował zaledwie pięć dni przed rozpoczęciem zdjęć. Więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ . W usuniętym już wpisie na Facebooku producentka Christine Vachon ze studia Killer Film udostępniła jeden z newsów dotyczących sprawy.– napisała.Akcja filmu osadzona była w Los Angeles lat 30. ubiegłego wieku. Joaquin Phoenix miał wcielić się w postać Richarda Renta – gwałtownego i nieprzewidywalnego gliny. Drugi bohater, Joe Thomas, to rdzenny Amerykanin, który w pełni zasymilował się z kulturą białych. Kiedy dochodzi do tajemniczego podwójnego morderstwa, Richard i Joe stają się celem ataku skorumpowanej machiny politycznej miasta. By przeżyć, muszą uciekać do Meksyku. W wilgotnych dżunglach Zachodniego Wybrzeża, kiedy świat zbliża się do krawędzi wojny, bohaterowie oddają się gwałtownemu, namiętnemu romansowi, który sprawi, że zmienią swoje widzenie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.Jak podaje The Hollywood Reporter, rola Phoeniksa nie zostanie ponownie obsadzona. Aktor jak na razie nie odniósł się do sprawy.Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie " Obsesja ". Aktualnie zamyka on filmografię Todda Haynesa Christine Vachon pracowała przy nim jako producentka: Joaquina Phoeniksa już wkrótce ponownie będziemy mogli ponownie zobaczyć w roli, która przyniosła mu Oscara. " Joker: Folie à deux " zadebiutuje na tegorocznym festiwalu w Wenecji. Zobaczcie zwiastun: