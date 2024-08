Gejowski kryminał Todda Haynesa bez Joaquina Phoeniksa. Reżyser szuka zastępstwa

Nowy film Todda Haynesa bez Joaquina Phoeniksa

Getty Images © Michael Kovac

"Obsesja" w podcaście Mam parę uwag

Zobacz zwiastun filmu "Joker: Folie à deux"

Jak podaje blog World of Reel, niespodziewane odejście Joaquina Phoeniksa stawia Todda Haynesa w trudnej sytuacji, ponieważ finansowanie projektu opierało się na nazwisku aktora. Powody jego decyzji nie są znane. Jest ona zaskakująca tym bardziej, że według wcześniejszych informacji Phoenix miał bardzo zaangażować się w projekt i nakłaniać reżysera, by przekraczał tabu, wplatając w fabułę odważne sceny erotyczne. Przeczytaj: Joaquin Phoenix w gejowskim dramacie NC-17. Znamy szczegóły Akcja filmu osadzona jest w Los Angeles lat 30. ubiegłego wieku. Joaquin Phoenix miał wcielić się w postać Richarda Renta – gwałtownego i nieprzewidywalnego gliny. Drugi bohater, Joe Thomas, to rdzenny Amerykanin, który w pełni zasymilował się z kulturą białych. Kiedy dochodzi do tajemniczego podwójnego morderstwa, Richard i Joe stają się celem ataku skorumpowanej machiny politycznej miasta. By przeżyć, muszą uciekać do Meksyku. W wilgotnych dżunglach zachodniego wybrzeża, kiedy świat zbliża się do krawędzi wojny, bohaterowie oddają się gwałtownemu, namiętnemu romansowi, który sprawi, że zmienią swoje widzenie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie " Obsesja ". Aktualnie zamyka on filmografię Todda Haynesa Joaquina Phoeniksa już wkrótce ponownie będziemy mogli ponownie zobaczyć w roli, która przyniosła mu Oscara. " Joker: Folie à deux " zadebiutuje na tegorocznym festiwalu w Wenecji. Zobaczcie zwiastun: