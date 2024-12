Wiemy, co kręci Nolan! Mitologia i kino akcji o epickim rozmachu w jednym

Mitologia grecka i wielki rozmach. Nowy rozdział w karierze Christophera Nolana

Jak podał Universal, nowy film Nolana nosi tytuł. I nie jest on przypadkowy. Tak, twórca trylogii o Batmanie oraz biografii ojca bomby atomowej wkracza do świata mitów ze starożytnej Grecji.to jeden z fundamentów europejskiej cywilizacji. Epos powstał w okolicach VIII wieku przed naszą erą i jest przypisywanyEpos opowiada historię rozgrywająca się po zakończeniu wojny trojańskiej. Poświęcony jest historii rodziny królewskiej z Itaki.był bohaterem wojny trojańskiej, ale po jej zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny, zamiast tego błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżywają wiele niesamowitych przygód, ścierając się z mitycznymi istotami.Tymczasem w Itace jego żonamusi odpierać awanse 108 zalotników, którzy przekonani są o śmierci Odyseusza i chcą posiąść rękę Penelopy i tron Itaki. Jest też dorastający bez ojca młody, który za namową Ateny próbuje odnaleźć Odyseusza.Universal zapowiada, żeGwiazdami widowiska są:Premieraplanowana jest na"Odyseja" Homera cieszy się ostatnio sporym zainteresowaniem filmowców. Ne tegorocznym festiwalu w Toronto swoją premierę miał dużo skromniejszy dramat, w którym Odyseusza zagrał Ralph Fiennes , Penelopę Juliette Binoche , a Telemacha Charlie Plummer