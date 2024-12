Co nowego w grudniu na Prime Video?

Nowości na Prime Video w grudniu

Święta to czas prezentów, życzliwości i... nietypowych, pełnych humoru przygód. Właśnie dlatego Prime Video przygotowało idealny prezent dla fanów komedii. W tej zabawnej i pełnej świątecznego klimatu opowieści Jack Whitehall utknął w Stanach Zjednoczonych, mając tylko cztery dni, by wrócić na Boże Narodzenie do Wielkiej Brytanii. Z nieubłaganie goniącym czasem, Jack wyrusza w szaloną podróż pełną samolotów, pociągów, psich zaprzęgów i bobslejów. Na swojej drodze napotyka znane postaci, które raz go wspierają w powrocie do domu, a innym razem skutecznie komplikują jego plany.



PREMIERA 6 GRUDNIA