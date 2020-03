Co oglądać w marcu na Netflix?

***

1 marca









3 2 1

***









6 marca





"Paradise PD" część 2.





11 marca





"On My Block" sezon 3.





13 marca





"Szkoła dla elity" sezon 3.





17 marca





"Ultraviolet" sezon 2.

18 marca





27 marca





"Ozark" sezon 3.





28 marca





"W garniturach" sezon 7





31 marca





wkrótce na Netflix





"Outlander" sezon 5.





"Zadzwoń do Saula" sezon 5.





Marzec na Netflix zapowiada się kwitnąco. W bibliotece platformy pojawią się nowe sezony m.in.. Wyczekujcie też filmowych hitów, takich jak:czy. Przejrzyjcie program najciekawszych nowości o dajcie znać, co planujecie oglądać.Chcący zerwać z kryminalną przeszłością młody chłopak, zmuszany do pracy dla bossa mafii, zostaje wrobiony w napad skazany na niepowodzenie.Książę małej wioski zostaje przeklęty przez demona. Wyrusza w podróż, by poprosić legendarnego boga zwierząt o zdjęcie uroku.Stanley Ipkiss, nudny urzędnik bankowy, znajduje w rzece maskę. Gdy ją zakłada, staje się niezniszczalny, uwodzicielski i pewny siebie.Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księży katolickich. Teraz, w każdą rocznicę katastrofy, z której cudem uszli z życiem, duchowni spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia. Z czasem poznajemy historię każdego z nich.Adaś Miauczyński powraca do czasów swojego dzieciństwa, kiedy miał spory problem z nazywaniem towarzyszących mu emocji.Przebiegły szef gangu zacieśnia uścisk wokół Paradise, a ekipa zmaga się z zaciekłymi konfliktami, brudnymi interesami, dziwnymi fetyszami i zagrożeniem nuklearnym.Ekranizacja popularnych książek z Markiem Wahlbergiem w roli głównej. Spenser zajmuje się sprawą nietypowego morderstwa, która wciąga go do bostońskiego półświatka.Trzeci sezon serialu komediowego o grupie przyjaciół zmagających się z wyzwaniami dorastania w owianej złą sławą części Los Angeles.Konsekwencje zakończonej niepowodzeniem misji IMF może odczuć cały świat. Aby zapobiec katastrofie, Ethan Hunt i jego zespół muszą stanąć do wyścigu z czasem.Kolejna śmierć oznacza kolejne śledztwo. Uczniowie próbują zaplanować swoją przyszłość, ale przeszłość nie daje o sobie zapomnieć.Ola Serafin kontynuuje z grupą detektywów amatorów rozwiązywanie spraw, których policja nie rozwikłała.Poruszająca historia rapera Tomasza Chady – chłopaka z blokowisk, z duszą poety i darem do wpadania w poważne kłopoty. Prawdziwy i szczery do bólu w swoich tekstach Chada ginie w niewyjaśnionych okolicznościach, zostawiając zszokowanych fanów i dziewczynę, którą kochał. Muzyka była całym jego życiem – pasją i światem, w który uciekał, gdy rzeczywistość nie miała mu zbyt wiele do zaoferowania.Minęły cztery lata, od kiedy luksusowy park rozrywki Jurassic World został zdewastowany przez dinozaury i zamknięty. Isla Nublar jest dziś opuszczona przez ludzi, a dinozaury, które przetrwały, próbują poradzić sobie w dżungli same. Kiedy uśpiony dotąd wulkan budzi się do życia, Owen i Claire za wszelką cenę chcą uratować pozostałe przy życiu stwory.Losy czterech kobiet pracujących w służbie medycznej splatają się w szpitalu, gdzie dochodzi do wielu nielegalnych przedsięwzięć.Ambitny i arogancki reżyser Michael Curtiz musi poradzić sobie z polityką wytwórni i rodzinnym dramatem podczas produkcji filmu Casablanca w roku 1942.Wielebny Ernst Toller ( Ethan Hawke ) sprawujący posługę w niewielkim kościele przybity jest tragiczną śmiercią syna. Dodatkowym źródłem zmartwień są dla niego problemy parafian, zwłaszcza Mary ( Amanda Seyfried ), która nie może porozumieć się z mężem – politycznym radykałem. Wzajemna szczerość sprawia, że Ernst i Mary stają się sobie coraz bliżsi.Sześć miesięcy później. Kasyno już działa, ale Marty i Wendy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie dalszych planów. Marty chce utrzymać status quo, a tymczasem Wendy planuje rozwinąć działalność z pomocą Helen i lidera kartelu narkotykowego, Omara Navarro. Jednak do miasta przyjeżdża brat Wendy, Ben, i życie wszystkich staje na głowie.Serial przedstawia perypetie prawników z renomowanej kancelarii Pearson Hardman w Nowym Jorku. Każdy z pracujących tam adwokatów ukończył studia na Harvardzie. Wyjątkiem jest Mike Ross ( Patrick J. Adams ), geniusz mający fotograficzną pamięć.Od lat na całym świecie – Buenos Aires, Seul, Francja, Niemcy czy Chiny – dokumentowane są przypadki pojawienia się UFO. Ale w roku 2011 to, co kiedyś było tylko znakiem na niebie, stanie się przerażającą rzeczywistością. Ziemia zostanie zaatakowana przez nieznane siły. Podczas gdy ludzie będą świadkami upadku największych miast świata, Los Angeles stanie się ostatnim bastionem ludzkości w bitwie, której nikt się nie spodziewał.Policjant z Nowego Jorku bada serię przestępstw. Pomaga mu znający się na egzorcyzmach ksiądz.W serialupodążamy za losami Claire Randall, zamężnej sanitariuszki wojennej, która w 1945 roku w tajemniczy sposób zostaje przeniesiona do roku 1743. Asymilacja w nowym otoczeniu nie jest dla Claire łatwa. Zostaje zmuszona do poślubienia Jamiego Frasera, młodego, szlachetnego i romantycznego szkockiego wojownika. Pomiędzy dwójką bohaterów rodzi się jednak uczucie, co sprawia, że Claire czuje się rozdarta pomiędzy dwóch całkowicie odmiennych mężczyzn w dwóch różnych światach.Znany z seriiSaul Goodman robi wszystko, by zaistnieć na sądowej scenie w Albuquerque.