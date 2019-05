Colin Firth w filmie o inwazji aliantów na Włochy

Getty Images © Samir Hussein



Wraca pomysł realizacji filmu. Obraz wyreżyseruje John Madden ), a jedną z głównych ról zagra Colin Firth ).Film opowie prawdziwą historię opisaną przez Bena Macintyre'a w "Operation Mincemeat". Książka opowiada o kulisach przygotowań inwazji aliantów na Włochy pod koniec II wojny światowej. Zanim wojska zeszły na ląd, uruchomiony został sprytny plan mający na celu wprowadzenie wrogów w błąd. Wykorzystano do tego trupa, którego zaopatrzono w "tajne" notatki sugerujące, że alianci wylądują w Grecji, a nie we Włoszech. Następnie ciało wrzucono do morza u wybrzeży Hiszpanii i czekano, czy Niemcy dadzą się nabrać.Scenariusz przygotowała Michelle Ashford ).