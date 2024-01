Colin Firth w serialu o jednym z największych zamachów w historii

Colin Firth w filmie "Jak zostać królem"

Zamach nad Lockerbie – fakty i serial

Colin Firth – ostatnie projekty

Zwiastun filmu "Imperium słońca"

Do ataku terrorystycznego doszło 21 grudnia 1988 roku. Dwóch terrorystów podłożyło bombę na pokładzie samolotu pasażerskiego lecącego z Londynu do Nowego Jorku. Wybuch nastąpił nad miastem Lockerbie w Szkocji, a w jego wyniku zginęli wszyscy pasażerowie – łącznie 259 osób – a także 11 mieszkańców maista, których trafiły odłamki spadającej maszyny.Był to obok katastrofy lotu Air India 182 największy zamach terrorystyczny w historii przed atakiem z 11 września w Stanach Zjednoczonych.. Bohater będzie próbował dojść do prawdy i zawalczyć o sprawiedliwość. Jego droga będzie jednak trudna i bolesna, co w znacznym stopniu zaważy na stabilności jego rodziny i jego samego.Fabuła zostanie oparta na książceautorstwa Jima Swire'a i Petera Biddulpha.Zdjęcia mają się rozpocząć w tym roku.Produkują studia Peacock oraz Sky.Najnowszą pozycją w filmografii Firtha pozostaje serialoparty na prawdziwej historii Michaela Petersona oskarżonego o morderstwo swojej żony. Aktor wcielił się w nim w główną rolę.Firth zagrał również w zeszłorocznym filmie Sama Mendesa pod tytułem. Główną bohaterkę – dojrzałą kobietę, która na nowo odkrywa radość życia – zagrała w nim Olivia Colman