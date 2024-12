Plotki stały się prawdą. Courteney Cox zagra w "Krzyku VII"

Courteney Cox ponownie w serii "Krzyk"

Courteney Cox jako Gale Weathers w filmie "Krzyk"



Co wiemy o "Krzyku VII"?

Zwiastun filmu "Krzyk VI"

Jeszcze we wrześniu aktorka na łamach Variety mówiła:. Im bliżej rozpoczęcia produkcji (zdjęcia miały ruszyć na koniec roku), tym więcej spekulowało się na temat powrotu jej postaci, dziennikarki Gale Weathers, która była częścią wszystkich pozostałych filmów cyklu.Po szóstej odsłonie serii Cox została jedyną bohaterką, którą mogliśmy oglądać na ekranie w każdym z filmów. Neve Campbell odmówiła udziału w produkcji, gdy producenci zaoferowali jej zbyt niską gażę. Nowa twarze serii – Melissa Barrera Jenna Ortega – również zakończyły udział w projekcie po dwóch częściach. Powodem było wyrzucenie pierwszej z aktorek po wpisach na temat sytuacji Palestyny w trakcie wojny Izraela z Hamasem. Gwiazda serialu " Wednesday " niedługo później odeszła z powodu konfliktów w terminarzu.Oficjalnie szczegółynie zostały ujawnione. Na razie wiemy jedynie, że Neve Campbell ). Co gorsza, na celowniku znajdą się również najbliżsi bohaterki: jej mąż ( Patrick Dempsey ) i dzieci (jedno z trójki ma zagrać Isabel May ).Nowymi twarzami w obsadzie nadchodzącej odsłony są Celeste O’Connor Anna Camp . Do serii powraca też Mason Gooding , który pojawił się w ostatnich dwóch odsłonach cyklu.Film wyreżyseruje, czyli scenarzysta oryginalnego " Krzyku ". Za fabułę odpowiada związany z serią od czasu rebootu w 2022 rokuPremierę filmu zapowiedziano na