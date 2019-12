Cyberpunkowa powieść "Snow Crash" trafi na mały ekran

HBO Max przygotowuje adaptację cyberpunkowej powieściNeala Stephensona (wydanej w Polsce pt. "Zamieć"). Projekt został pomyślany jako serial.Wydana w 1992 roku książka Stephensona opowiada o Hiro Protagoniście, który w realnym życiu zajmuje się rozwożeniem pizzy – na co monopol posiada sycylijska mafia. W wirtualnej rzeczywistości chłopak posiada jednak tytuł księcia wojowników. Gdy wpada na trop pewnego wirusa komputerowego, staje do walki z mrocznym światem, by nie dopuścić do infoapokalipsy.Scenariusz przygotuje twórca Michael Bacall , a za kamerą stanie Joe Cornish