Cykl "Tom i Jerry" powróci jako kinowe widowisko

Warner Animation Group szykuje film hybrydowy (połączenie animacji z grą żywych aktorów). Tak w każdym razie twierdzi portal Variety. W przygotowaniu jest też animacjaWAG ma już kandydata na stanowisko reżyser filmu. Jest nim Tim Story mający na swoim koncie, dwie częścioraz, który trafi do kin w przyszłym roku.Z kolei z animowanymzwiązał się Chris Columbus. Będzie on producentem wykonawczym całości. Nie jest jasne, czy oznacza to porzucenie planów realizacji aktorskiego filmu o przygodach Scooby'ego, który ma trafić do kin w 2020 roku.to seria krótkometrażowych animacji realizowanych przez Williama Hannę i Josepha Barberę dla MGM w latach 1940-1957. Powstało ich wtedy 114. W latach 60. zrealizowano dalszych 47 opowiastek. Jej bohaterami są kot Tom i mysz Jerry. Tom zazwyczaj próbuje złapać Jerry'ego, a ten dzięki swojemu sprytowi lub zwykłemu szczęściu zazwyczaj mu umyka.O wersji kinowej mówi się od lat. Jeśli tym razem planu uda się zrealizować, to prace nad filmem rozpoczną się w przyszłym roku.