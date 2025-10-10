Newsy Filmy Od wiedźmy do wróżki. Cynthia Erivo z rolą w animowanym musicalu
Od wiedźmy do wróżki. Cynthia Erivo z rolą w animowanym musicalu

Cynthia Erivo jeszcze tej jesieni zaprezentuje widzom swoje umiejętności wokalne w "Wicked: Na dobre", a teraz dołączyła do obsady kolejnego musicalu – tym razem animowanego. 

W kogo wcieli się Cynthia Erivo?



erivo-2.jpg Getty Images © NDZ/Star Max


Aktorka użyczy głosu w filmie "Bad Fairies", który powstaje we współpracy Warner Bros. Pictures Animation oraz Locksmith Animation. Erivo zagra Jayne Staplegun – wróżkę o buntowniczym charakterze, która wywołuje rewolucję w magicznym świecie. Film wyreżyseruje Megan Nicole Dong, odpowiedzialna wcześniej za serial "Świat centaurów". Współreżyserem został Olivier Staphylas, który pracował m.in. przy "Kocie w butach" i "Smoku życzeń". Oryginalny scenariusz napisała Deborah Frances-White

Piosenki do filmu stworzą laureaci nagrody Tony – Toby Marlow i Lucy Moss, a ścieżkę dźwiękową skomponuje Isabella Summers, członkini zespołu Florence + The Machine. 

Produkcja animacji trwa obecnie w Londynie przy udziale firmy DNEG Animation. "Bad Fairies" będzie pierwszym filmem powstałym w ramach umowy partnerskiej między Warner Bros. a Locksmith.

Erivo w swojej karierze trzykrotnie była nominowana do Oscara, a także zdobyła nagrody Emmy, Grammy i Tony. We wróżkę miała okazję wcielić się już w aktorskiej wersji "Pinokia". "Wicked: Na dobre", w którym ponownie zagra rolę Elphaby, trafi na ekrany 21 listopada.

"Wicked: Na dobre" - zwiastun



