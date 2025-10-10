Od wiedźmy do wróżki. Cynthia Erivo z rolą w animowanym musicalu

Cynthia Erivo jeszcze tej jesieni zaprezentuje widzom swoje umiejętności wokalne w "Wicked: Na dobre", a teraz dołączyła do obsady kolejnego musicalu – tym razem animowanego.
W kogo wcieli się Cynthia Erivo?
Getty Images © NDZ/Star Max
Aktorka użyczy głosu w filmie "Bad Fairies"
, który powstaje we współpracy Warner Bros. Pictures Animation oraz Locksmith Animation. Erivo
zagra Jayne Staplegun – wróżkę o buntowniczym charakterze, która wywołuje rewolucję w magicznym świecie. Film wyreżyseruje Megan Nicole Dong
, odpowiedzialna wcześniej za serial "Świat centaurów
". Współreżyserem został Olivier Staphylas
, który pracował m.in. przy "Kocie w butach
" i "Smoku życzeń
". Oryginalny scenariusz napisała Deborah Frances-White
.
Piosenki do filmu stworzą laureaci nagrody Tony – Toby Marlow
i Lucy Moss
, a ścieżkę dźwiękową skomponuje Isabella Summers
, członkini zespołu Florence + The Machine.
Produkcja animacji trwa obecnie w Londynie przy udziale firmy DNEG Animation. "Bad Fairies"
będzie pierwszym filmem powstałym w ramach umowy partnerskiej między Warner Bros. a Locksmith. Erivo
w swojej karierze trzykrotnie była nominowana do Oscara, a także zdobyła nagrody Emmy
, Grammy
i Tony. We wróżkę miała okazję wcielić się już w aktorskiej wersji "Pinokia
". "Wicked: Na dobre
", w którym ponownie zagra rolę Elphaby, trafi na ekrany 21 listopada.
"Wicked: Na dobre" - zwiastun