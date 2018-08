Czy Brian O'Conner znów pojawi się w "Szybkich i wściekłych"?

Czy Brian O'Conner grany przez zmarłego w 2013 roku Paula Walkera znów pojawi się w serii? Tego chcieliby bracia aktora, Caleb W jednym z wywiadów Caleb Walker mówił:- dodał Cody Mało prawdopodobne, że jeśli ktoś w ogóle weźmie pod uwagę słowa braci, Briana zobaczylibyśmy już w dziewiątej części cyklu (nawet pomimo powrotu Jordany Brewster do roli Mii) albo w spin-offie o przygodach Hobbsa ( Dwayne Johnson ) i Shawa ( Jason Statham ).Przypomnijmy: bracia stanowczo zaprotestowali przeciwko pomysłowi, by uśmiercić Briana w siódmej części cyklu. I to w dużej mierze za sprawą ich pracy na planie oraz magii CGI zobaczyliśmy jedną z najpiękniejszych scen w całej serii, czyli godne pożegnanie Briana O'Connera. A Wy, chcielibyście zobaczyć jeszcze raz kultowego bohatera?