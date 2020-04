"Szybcy i wściekli" wjechali na Netflix

***





Jeśli narzekacie ostatnio na nudę, Netflix przygotował dla Was zastrzyk adrenaliny. Na platformę streamingową wjechało właśnie siedem części. Kultowa seria z plejadą gwiazd kina akcji (m.in. Vin Diesel Dwayne Johnson i nieodżałowany Paul Walker ) z pewnością dostarczy Wam mocnych wrażeń. Gotowi na jazdę bez trzymanki?Policjant w przebraniu infiltruje gang z Los Angeles podejrzany o porywanie ciężarówek. Nieoczekiwanie zakochuje się w siostrze przywódcy kryminalistów.Były gliniarz Brian łączy siły z przyjacielem po odsiadce, by przetransportować brudne pieniądze na zlecenie podejrzanego przedsiębiorcy.Akcja trzeciej części popularnej serii rozgrywa się w Tokio, dokąd uliczny rajdowiec Sean Boswell zostaje odesłany przez zaniepokojoną rodzinę.Uciekinier Dominic Toretto łączy siły ze swoim nemezis, Brianem OConnerem, aby pokonać wspólnego wroga w tej dynamicznej odsłonie znanej serii pościgowej.Brian i Mia uwalniają Doma z więzienia i uciekają do Brazylii, aby stworzyć ekipę wyścigową. Przy okazji stawiają czoła dilerowi narkotyków, który chce ich zabić.Dominic Toretto wraz z ekipą znów wyruszają na ulice. Tym razem mogą sobie wyjeździć odkupienie dawnych grzechów. Ostro i bez trzymanki po całej Europie.Ekipa najszybszych przestępców pod słońcem zaczyna normalne życie, ale ktoś ma z nimi rachunki do wyrównania. To koniec sielanki.