Wybieramy najlepsze filmy i seriale o bezludnej wyspie

Studio Ghibli to marka sama w sobie. Filmy animowane, które wychodzą spod ręki pracujących tam artystów to prawdziwe wizualne perły. O bezludnej wyspie opowiada reżyserowany przez Michaëla Dudoka de Wita Czerwony żółw ". Bezimienny bohater trafia na ląd po katastrofie na morzu. Nie traci czasu i od razu stara się zorganizować życie w nowej sytuacji. Podporządkowuje się jasnemu celowi - musi uciec z wyspy i powrócić do domu. Wyspa kryje przed nim przeróżne tajemnice, które powoli ujawniają to poetyckie oblicze świata przedstawionego i samej fabuły. Twórcy zdecydowali się bowiem na ryzykowny zabieg: brak dialogów. Akcja opisywana za pomocą wizualiów i ścieżki dźwiękowej musi być więc zrozumiana uniwersalnie. W takim wydaniu namacalne spotkanie człowieka z naturą nie jest wyłącznie historią o przetrwaniu. To zdecydowanie wyjątkowa produkcja, która może trafić do zarówno do cierpliwych widzów młodszych, jak i tych starszych.