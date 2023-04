Twórca serialu "Watchmen" nie chciał opuszczać "Gwiezdnych wojen". Co się stało?

Damon Lindelof o "Gwiezdnych wojnach": znowu i znowu próbuj

Lindelof odsunięty od "Gwiezdnych wojen" – o jaki film chodzi?





Pod koniec marca ogłoszono, że– zaledwie kilka dni po przedstawieniu scenariusza nowego filmu rozgrywającego się w– opuścił projekt wraz, z którym pracował nad fabułą.ujawnił właśnie w jednym z wywiadów, że nie zrobił tego z własnej woli, ale. Ten fakt wcale go jednak nie zraża do. Sprawdźcie, co powiedział o swoich dalszych planach.Trudno nie dopatrzeć się nutki goryczy w słowach Lindelofa , który opowiada o okolicznościach swojego zatrudnienia i zwolnienia przez Lucasfilm:– zaczął Lindelof.To, co dla jednych bywa druzgocącą porażką, dla innych staje się motorem napędzającym do działania.zapowiedział, żeO filmie, z którego Lindelof wraz z Brittem-Gibsonemem zostali odsunięci, wciąż niewiele wiadomo. Jedynie tyle, że, autor m.in. " Peaky Blinders ", " Locke'a " i " Tabu ", a, twórczyni filmu " Ms. Marvel ". Fabuła ma opowiadać o losach Rey.Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o przyszłości "Gwiezdnych wojen" w 2023 roku, koniecznie posłuchajcie podcasturozmawiają o nowych serialach, nadchodzących grach z uniwersum i zastanawiają się, co dalej z kinowymi superprodukcjami: