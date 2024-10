DC zapowiada kolejny film bez Batmana, za to z dwoma Robinami

Pełnometrażowa animacja w nowym uniwersum DC

Będzie to pierwszy wspólny film DC Studios i WBPA. Samą produkcją zajmie się Swaybox, którego współwłaścicielem jest. I to on właśnie ma zostać reżyserem całości. Specjalizuje się on w technice momo animation, która łączy elementy animacji komputerowej, animacji poklatkowej oraz rzeczywistej gry aktorskiej.Szczegóły projektu nie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że jego bohaterami będą. W komiksach DC obaj w pewnych okresach swego życia ukrywali się za kostiumem Robina, towarzysza Batmana w walce ze złem. Dick Grayson często pojawiał się w projektach DC. Miał też być bohaterem własnego filmu (choć w wersji Nightwing . Podobno ma też pojawić się w aktorskim projekcie DC Jason Todd z kolei był w komiksach Robinem, którego zabił Joker. Przywrócony do życia stał się złoczyńcą znanym jako Red Hood . Animacja ma opowiadać o czasie, kiedy ten mroczny los jest odległą przyszłością.Za fabułęodpowiada, nominowany do nagrody Annie za scenariusz do filmu " Coco "., szefowie DC Studios, pełnić będą funkcje producentów wykonawczych.