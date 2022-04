DLC do "Cyberpunk 2077" i next-genowy "Wiedźmin 3" znów opóźnione

CD PROJEKT RED podsumował dziś rok fiskalny 2021 i jak zawsze w tego typu wydarzeniach poza nudnymi cyferkami dla akcjonariuszy znalazło się również parę ciekawych informacji dla fanów gier studia. Zacznijmy od dobrych wieści czyli wyników sprzedaży. Wiedźmin 3: Dziki Gon " sprzedał się w 40 milionach egzemplarzy, zaś wszystkie gry z serii "Wiedźmin" sprzedały się w 65 milionach kopii. Druga duża produkcja studia, " Cyberpunk 2077 " trafiła do 18 milionów graczy co jest naprawdę dobrym wynikiem, jednak mając w pamięci to jak szybko i jak mocno gra była przeceniana (niektóre sieci w USA sprzedawały ją po 10 dolarów niespełna 9 miesięcy po premierze), to wypracowany przez nią wynik finansowy nie musi być już tak spektakularny.Czas na złe wieści: next-genowa aktualizacja dla " Wiedźmina 3 " miała zadebiutować w drugim kwartale tego roku (a początkowo to w ogóle w 2021), jednak jej premiera została przesunięta na późniejszy termin. Obsuwę zaliczyło również duże rozszerzenie fabularne do " Cyberpunk 2077 " i zagramy w nie dopiero w 2023 roku. Poza tym studio będzie dalej wspierało mobilnego " Wiedźmina: Pogromcę potworów " i " Gwinta ", w międzyczasie pracując nad nowym " Wiedźminem " na Unreal Engine 5, spin-offem " Gwinta " oraz niezapowiedzianym projektem od twórców " The Flame in the Flood ".