Królowa komedii romantycznych powraca! Meg Ryan na pierwszych zdjęciach z "What Happens Later"

"What Happens Later" – co wiemy o drugim filmie Meg Ryan?

W " What Happens Later Meg Ryan zagrała u boku Davida Duchovny'ego . Amerykańska premiera filmu zaplanowana jest już na 13 października. Pierwsze zdjęcia z planu możecie zobaczyć poniżej: What Happens Later " to filmowa adaptacja sztuki Stevena Dietza pt. "Shooting Star". Jej autor napisał scenariusz wspólnie z Kirkiem Lynnem Meg Ryan , która stanęła za sterami projektu. Jest to drugi – po dramacie wojennym " Ithaca " – film wyreżyserowany przez aktorkę.Willa ( Meg Ryan ) i Bill ( David Duchovny ) to para dawnych kochanków, którzy po dekadach rozłąki przypadkowo spotykają się lotnisku. Szalejąca śnieżyca powoduje wstrzymanie ruchu lotniczego, przez co bohaterowie są skazani na swoje towarzystwo. Willa wciąż jest beztroskim, wolnym duchem, Bill, niedawno rozwiedziony, analizuje swoje życie oraz relacje z byłą żoną i córką. Oboje zaczynają przyglądać się swojej przeszłości. Kiedy okazuje się, że każde z nich ma swoją wersję wspólnej historii, zaczynają się zastanawiać, co jest tego powodem.