Odświeżył "Halloween", teraz nakręci thriller o morderstwie w więzieniu

Do sieci trafiła informacja, że David Gordon Green wyreżyseruje nowy thriller akcji "Supermax", którego produkcja ma ruszyć wiosną 2026 roku. 

Co wiemy o "Supermax"?



GettyImages-2170445520.jpg Getty Images © Jemal Countess


Film napisali David Weil i David Rosen, którzy współpracowali już np. przy serialu "Łowcy". Miramax zdobyło prawa do scenariusza w maju zeszłego roku po zaciętej licytacji, a za produkcję odpowiadają Alex Heineman i Andrew Rona z The Picture Company. "Supermax" ma być dynamicznym thrillerem o dwóch agentach FBI, którzy prowadzą śledztwo w sprawie morderstwa popełnionego w najbardziej strzeżonym więzieniu na świecie.

David Gordon Green to twórca, który ma na koncie m.in. trzy filmy z serii "Halloween" (poczynając od 2018 roku) i "Egzorcystę: Wyznawcę". Pracował też przy takich serialach, jak "Prawi Gemstonowie" i "Dickinson". Teraz kończy prace nad serialem "Scarpetta" Amazona, opartym na bestsellerowych powieściach Patricii Cornwell o lekarce sądowej z Wirginii. W produkcji tej występują m.in. Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale i Ariana DeBose. Na ten moment nie wiadomo, kogo zobaczymy na ekranie w "Supermax"

Zwiastun "Halloween" (2018)



