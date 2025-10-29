Odświeżył "Halloween", teraz nakręci thriller o morderstwie w więzieniu

Do sieci trafiła informacja, że David Gordon Green wyreżyseruje nowy thriller akcji "Supermax", którego produkcja ma ruszyć wiosną 2026 roku.
Co wiemy o "Supermax"?
Getty Images © Jemal Countess
Film napisali David Weil
i David Rosen
, którzy współpracowali już np. przy serialu "Łowcy
". Miramax zdobyło prawa do scenariusza w maju zeszłego roku po zaciętej licytacji, a za produkcję odpowiadają Alex Heineman
i Andrew Rona
z The Picture Company. "Supermax"
ma być dynamicznym thrillerem o dwóch agentach FBI, którzy prowadzą śledztwo w sprawie morderstwa popełnionego w najbardziej strzeżonym więzieniu na świecie. David Gordon Green
to twórca, który ma na koncie m.in. trzy filmy z serii "Halloween
" (poczynając od 2018 roku) i "Egzorcystę: Wyznawcę
". Pracował też przy takich serialach, jak "Prawi Gemstonowie
" i "Dickinson
". Teraz kończy prace nad serialem "Scarpetta
" Amazona, opartym na bestsellerowych powieściach Patricii Cornwell o lekarce sądowej z Wirginii. W produkcji tej występują m.in. Jamie Lee Curtis
, Bobby Cannavale
i Ariana DeBose
. Na ten moment nie wiadomo, kogo zobaczymy na ekranie w "Supermax"
.
Zwiastun "Halloween" (2018)