David Zaslav ma dość. Chce więcej Batmana. Robert Pattinson w uniwersum DC?

Zaslav chce więcej Roberta Pattinsona w kostiumie Batmana

Zwiastun filmu "Batman"

Jak wiadomo, James Gunn zaczyna nowe uniwersum DC od widowiskaw kinach i serialu animowanego. Tymczasem Zaslav wie, że postacią najbardziej przyciągającą fanów jest Batman, dlatego chciałby, że w uniwersum DC postać ta pojawiła się jak najszybciej. Gunn ma w planach nowy film o Batmanie . To. W postać miał się w nim wcielić nowy aktor, a nie Robert Pattinson . Problem w tym, że za reżyserię widowisko miał odpowiadać Andy Muschietti . Jednak po fiasku, jakim okazał się " Flash ", jego szanse na wyreżyserowanie filmu spadły do zera.Jeśli wierzyć Sneiderowi, Zaslav chciałby, żeby Robert Pattinson nie zakończył swojej przygody z Batmanem na drugim filmie Matta Reevesa . Zamiast tego miałby się stać Batmanem z uniwersum DC . Jak miałby się odbyć transfer i co to oznacza dla mini-uniwersum powstałego w otoczeniu " Batmana Reevesa ? Tego nie wiadomo.Oczywiście pragnienia Zaslava może pokrzyżować nie tylko opór szefów DC Studios, ale przede wszystkim sam Robert Pattinson . Niewiadomą pozostaje to, czy aktor chciałby na dłużej związać się z jedną marką i jedną postacią.