Demi Moore zwiedzi "Nowy wspaniały świat"

Getty Images © Matt Winkelmeyer



) dołączyła do obsadyNa planie spotka m.in. znanego z seriali Harry'ego Lloyda oraz młodego Hana Solo, czyli Aldena Ehrenreicha . Zagra zahartowaną przez życie matkę głównego bohatera.Serial jest ekranizacją powieści Aldousa Huxleya , uznawanej za jedną z najważniejszych antyutopii XX wieku. Przedstawiona w niej wizja przyszłego społeczeństwa, które osiągnęło stan całkowitego zorganizowania i zrealizowało ideał powszechnej szczęśliwości, jest wizją przerażającą. W roku 2541 (czyli w 632 roku nowej "ery Forda") obywatele Republiki świata powstają w rezultacie sztucznego zapłodnienia i klonowania. Od niemowlęcia poddawani są wszechstronnemu psychologicznemu i biologicznemu warunkowaniu - po to, by w wieku dojrzałym stać się cząstkami kastowej społeczności, złożonej z pozbawionych wyższych uczuć ludzkich automatów. Czy ten wspaniały świat, w którym dominuje seks, prymitywne rozrywki, narkotyk soma, jest tylko zrodzoną w wyobraźni pisarza fantasmagorią...Serialpowstanie na zlecenie stacji USA Network, choć nie jest wykluczone, że trafi do biblioteki planowanej jeszcze na ten rok platformy koncernu NBCUniversal.