Denise Richards ujawnia, że była molestowana i szantażowana na początku kariery

Wyznanie Denise Richards

Getty Images © Arnold Jerocki

Groźbą za ujawnienie prawdy na temat zdarzenia miało być wtrącenie aktorki na hollywoodzką "czarną listę", tym samym odbierając jej szansę zatrudnienia w jakichkolwiek dochodowych produkcjach filmowych. W rozmowie z magazynem People Denise Richards powiedziała:[jeśli ujawnię prawdę]W dalszej cześci Denise Richards przyznała, że jest pozytywnie zaskoczona zmianami, jakie w zarówno w debacie publicznej, jak i przemyśle filmowym wywołał ruch #MeToo.- dodała aktorka. Richards postanowiła nie dzielić się szczegółami traumatycznego zajścia, jako że wyrządzona jej krzywda została przez nią już przepracowana. Mimo rzadszej aktywności zawodowej w kinie głównego nurtu, o aktorce znów stało się głośno za sprawą zapowiadanego serialu dokumentalnego "Denise Richards and her Wild Things". Nawiązuje on tytułem do " Dzikich żądzy Johna McNaughtona , bodaj najpopularniejszego kinowego występu aktorki. Program skupi się na życiu rodzinnym Richards , jej córkach Sami, Loli i Eloise oraz mężu Aaronie Phypersie