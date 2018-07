Disney nie odpuszcza. "Indiana Jones 5" ma trafić do kin w 2021 roku

Niespełna dwa tygodnie temu informowaliśmy o tym, że w 2020 roku do kin nie wejdzie. Pomimo bowiem wielu lat pracy nad scenariuszem, fabuła wciąż nie jest gotowa, a ostatnia wersja tekstu trafiła do kosza. Niektórzy zaczęli mieć nadzieję, że obraz nigdy nie powstanie. Teraz Disney rozwiał te złudzenia.Wytwórnia ogłosiła zrewidowane plany dystrybucyjne na najbliższych kilka lat.jest wciąż w nich uwzględniony. Teraz ma trafić do kin w lipcu 2021 roku. W Stanach Zjednoczonych premiera została wyznaczona na 9 lipca. Jest to na razie jedyne duże widowisko mające wejść do kin tego dnia.Disney ogłosił również, kiedy do kin trafi, czyli sequel Angeliną Jolie w roli głównej. Amerykańska premiera została wyznaczona na 29 maja 2020 roku. Film pojawi się więc tydzień po premierze widowiskai na tydzień przed premierą nieujawnionego filmu DC Comics.Wytwórnia dokonała też kilku innych zmian, które jednak na razie niewiele nam mówią. Z planów usunięto datę 8 listopada 2019 roku, która przeznaczona była na niezatytułowany aktorski film Disneya. Z 30 lipca 2021 roku na 12 lutego 2021 roku przesunięto też premierę któregoś z widowisk Marvela. Jego tytułu jednak nie ujawniono.