Avatar, Avengers, Star Wars opóźnione! Disney ogłasza nowe plany

Jeśli ktoś sądził, że po premierze widowiskaseria Jamesa Camerona nie będzie już zaliczać obsunięć, ten się musiał bardzo rozczarować. Cykl, który miał się zakończyć w 2028 roku, teraz dobiegnie końca trzy lata później.zaliczył roczne opóźnienie. Do kin trafi wzostał przesunięty o trzy lata i trafi do kin wtakże zaliczył trzy lata opóźnienia i trafi do kin wSporo przetasowania dotknęły produkcji Marvel Studios.Pół roku wcześniej niż to dotąd planowano w kinach pojawi się. Jego premiera została wyznaczona nazajmując miejsce nowego " Kapitana Ameryki ".spóźni się o niecałe trzy miesiące i z początku maja został przesunięty naPięć miesięcy później do kin wejdzie widowisko. Jego premiera została wyznaczona naW 2024 roku do kin miał trafić także. Ten film jednak otrzymał nową datę premiery:Tę datę zajmowało dotąd widowisko. Teraz premiera planowana jest nazostał przesunięty o rok i trafi do kinCo za tym idzie, także o rok przesunięto datęCi, którzy nie wierzyli, że Disney zdąży z premierą kolejnego filmuna 2025 rok, mieli rację. Premiera widowiska została przesunięta o pół roku. Niestety wciąż nie wiemy, które z zapowiadanych widowisk trafi wtedy do kin. Według The Hollywood ReporterNiespodzianką jest jednak informacja, że. I nie, nie jest to przesunięty z, ponieważ ten projekt wciąż jest w planach. Przypomnijmy, że wśród zapowiedzianych projektów jest kinowa wersja serialowego uniwersum od Dave'a Filoniego oraz widowisko Jamesa Mangolda Disney ogłosił także, kiedy w kinach pojawi się niezatytułowane na razie widowisko, które reżyseruje Fede Álvarez . Będzie totakże ma już swoją datę premiery. Na ten film musimy poczekać doStudio podało również, że film, którego gwiazdą jest Rami Malek , wejdzie do kin