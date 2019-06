Dwa nowe filmy Genndy'ego Tartakovsky'ego wśród planów Sony

Sony Pictures Animation idzie za ciosem oscarowego. Podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych w Annency studio ogłosiło szereg nowych projektów.W planach Sony Animation są: nowa wersja serialu, horrorowa antologia, serial komediowyi dwa nowe pełnometrażowe projekty Genndy'ego Tartakovsky'ego oraz. Studio zapowiedziało też współpracę z chińską firmą Tencent, która pomoże przy realizacji animacji, której producentem jest Jackie Chan przedstawi dalsze przygody rodziny Freemanów, która walczy z lokalnym tyranem, wujkiem Ruckusem.to połączenie animacji poklatkowej i żywego aktorstwa. Bohaterami serialu jest para animowanych półgłówków, którzy podróżują prawdziwym kamperem przez Stany, marząc o zostaniu superbohaterami.Serialjest oparty na serii komiksów autorstwa Anthony'ego Bourdaina i Joela Rose'a. To wiązanka przerażających, absurdalnych, pokręconych i kulinarnie zakręconych opowieści o duchach, jakie wymyślają szefowie kuchni, by nastraszyć się nawzajem. Tartakovsky , twórcazapowiedziałjako. To historia lojalnego rycerza, który zawiódł swojego króla i musi teraz zmienić się w tytułowego Czarnego Rycerza, by uratować królestwo.ma być z kolei pierwszą animacją Sony dla dorosłych. Jej bohaterem będzie pies, który dowiaduje się, że ma zostać wykastrowany.opowie z kolei o chłopcu, który spotyka nie widzialnego dla innych spełniającego życzenia smoka.W Annency zaprezentowano również fragmenty nadchodzących premier studia:, produkowanego przez Phila Lorda oraz musicaluz piosenkami Lin-Manuela Mirandy