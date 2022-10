Ekranizacja komiksu "Spawn" znów zmienia scenarzystów

Co wiemy o filmie "Spawn"?

7 wspaniałych: Ekranizacje komiksów

Jest kolejny obrót spraw w ciągnącej się już od pięciu lat próbie zekranizowania komiksu " Spawn ". Projekt znów zmienia scenarzystów. Tym razem studio Blumhouse postawiło na specjalistów od komiksowych ekranizacji. Nad tekstem pracować będą: Scott Silver (scenarzysta filmu " Joker "), Malcolm Spellman (scenarzysta serialu " Falcon i Zimowy Żołnierz ") oraz Matthew Mixon (reżyser dokumentu "Yesterday Was Everything").Prace nad projektem trwają od 2017 roku, jednak z różnych powodów był on przekładany. Reżyserem i autorem scenariusza miał być Todd McFarlane , czyli autor komiksowego pierwowzoru. Opowiada on o pracującym dla CIA najemniku Alu Simmonsie, który zostaje zdradzony i zabity. Trafia do piekła, gdzie ma odpokutować za zabicie wielu niewinnych osób. Podpisuje jednak pakt z demonem znanym jako Malebolgia i wraca na Ziemię, by móc zobaczyć ponownie swoją żonę. Nieoczekiwanie znajduje nowy cel: staje do walki ze złem. McFarlane ostatecznie uznał, że nie jest odpowiednią osobą do przygotowania scenariusza. W 2021 roku jego miejsce na tej funkcji objął Brian Tucker (" Władza ").Od 2018 roku gwiazdą planowanego widowiska pozostaje Jamie Foxx . I to się na razie nie zmieniło. Także w 2018 roku jako detektyw Twitch Williams zatrudniony został Jeremy Renner . Jednak jego udział obecnie pozostaje pod znakiem zapytania.