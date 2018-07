OFICJALNIE: Jeremy Renner w "Spawnie" jako Twitch Williams

3 2 1



Potwierdziły się plotki na temat decyzji obsadowych "Spawna". Jeremy Renner naprawdę zagra u Boku Jamiego Foxxa w komiksowym widowisku "Spawn". I rzeczywiście wcieli się w postać detektywa Twitcha Williams.Postać została wymyślona przez Todda McFarlane'a na potrzeby komiksu "Spawn". Jest to detektyw nowojorskiej policji, który początkowo nieufnie podchodzi do Ala Simmonsa, ale z czasem nawiązuje się między nimi nić porozumienia.Twitch i jego policyjny partner Sam Burke okazali się na tyle popularnymi postaciami, że w 1999 doczekali się własnego cyklu komiksowego zatytułowanego "Sam and Twitch". Zaś w 2017 roku mówiło się o tym, że Kevin Smith przygotuje dla BBC America serial policyjny poświęcony przygodom Sama i Twitcha.Komiks opowiadał o pracującym dla CIA najemniku Alu Simmonsie, który zostaje zdradzony i zabity. W piekle podpisuje jednak pakt z demonem znanym jako Malebolgia i wraca na Ziemię, by móc zobaczyć ponownie swoją żonę. Nie przewidział że sam zostanie zamieniony w demoniczną istotę.W nowej kinowej ekranizacji główną rolę zagra Jamie Foxx