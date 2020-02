Eli Roth nakręci kinową wersję "Borderlands"

Pięć lat temu informowaliśmy, że Lionsgate przymierza się do produkcji widowiska na podstawie cyklu gier. Wytwórnia nie śpieszyła się, ale w końcu jest gotowa ruszyć z projektem. Właśnie dowiedzieliśmy się, że angaż na stanowisko reżysera dostał Eli Roth ).Gra stworzona została w 2009 roku przez studio Gearbox Software. Bohaterami są czterej łowcy, którzy przybywają na opuszczoną planetę Pandora w poszukiwaniu legendarnego skarbca należącego do wymarłej rasy Erydian. Bohaterom pomaga w misji tajemniczy anioł. Cykl doczekał się kilku kontynuacji, z których ostatnia -- miała premierę w ubiegłym roku.Szczegóły projektu nie są na razie znane. Twórcy przekonują, że znaleźli sposób na to, by zarówno fani gry jak i ci, którzy oczekują dobrego widowiska, byli zadowoleni. Fabułę przygotował Craig Mazin zdobywca nagrody Emmy za scenariusz serialu