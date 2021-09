Najgorsze filmy. Top 10 filmów, które obejrzysz na własną odpowiedzialność

Jeśli też nie lubicie, kiedy epidemia zombie psuje Wam wakacyjne plany, " Zombiebobry " to film dla Was. Jego największą atrakcją jest oryginalne podejście twórców do ewolucji wirusa: zainfekowani przez tytułowe gryzonie bohaterowie nie zmieniają się bowiem w "zwykłe" zombie, lecz w zombiebobry. I to właściwie powinno wystarczyć za rekomendację. A jeśli to dla Was za mało, posłuchajcie stworzonej na potrzeby tej produkcji piosenki.