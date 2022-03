Ezra Miller nienawidzi karaoke. Został aresztowany za burdę

Ezra Miller - za co został aresztowany?

"The Flash" - nowy projekt Ezry Millera

Aktor Ezra Miller znów ma kłopoty. 29-letni gwiazdor, wcielający się w rolę Flasha w filmach z Uniwersum DC , został oskarżony o nieprzyzwoite i agresywne zachowanie w jednym z barów karaoke na Hawajach. Interweniowała policja.Według relacji świadków, aktor dostał napadu szału, gdy właściciele przybytku w miejscowości Hilo zaprosili gości do śpiewania karaoke. Zaczął wówczas lżyć i wyzywać śpiewających gości, później wtargnął na scenę i wyrwał mikrofon 23-letniej kobiecie, by wreszcie rzucić się na mężczyznę grającego w rzutki nieopodal. Obsługa próbowała go uspokoić, niestety - nieskutecznie. Po interwencji policji Miller usłyszał zarzuty i trafił do aresztu, gdzie ustanowiono kaucję wysokości 500 dolarów. Po jej zapłaceniu, wyszedł na wolność.Kontrowersje wokół aktora to oczywiście nic nowego. Przed trzema laty po sieci rozeszło się wideo, na którym Miller podduszał przypadkową kobietę. Z różnych relacji wynikało, że kobieta miała zażartować z jego waleczności i odwagi. Miller najwyraźniej nie poznał się na żarcie i doskoczył do niej, pytając, czy "chce się bić". Po czym chwycił ją za gardło i powalił na ziemię. Pojawiły się wtedy głosy, że aktor może stracić swoją rolę w DCEU, jednak ostatecznie sprawa rozeszła się po kościach.Aktualnie, Miller pracuje nad solowym filmem o przygodach Flasha. Za jego kamerą stoi Andy Muschietti (" To "). Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Udział Michaela Keatona oraz Bena Afflecka , którzy zagrają dwie wersje Bruce'a Wayne'a , jasno daje do zrozumienia, że poruszony zostanie temat światów równoległych. Kilka lat temu cały projekt nosił tytuł "Flashpoint", który odwoływał się do jednej z najważniejszych komiksowych opowieści o Flashu . Od tamtej pory scenariusz przeszedł jednak spore zmiany, trudno więc powiedzieć, ile pozostało z oryginalnego pomysłu. Premiera " The Flash " w czerwcu 2023 roku.Ostatnim filmem, w którym mogliśmy zobaczyć Flasha, była " Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera ". Jej zwiastun obejrzycie ponizej: