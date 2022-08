Ezra Miller przeprasza i zapowiada leczenie

Ezra Miller przeprasza i obiecuje poprawę

Ezra Miller - kłopoty z prawem

"The Flash" - co dalej z filmem?





Telenoweli z Flashem ciąg dalszy. Ezra Miller (ostatnio: " Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a ") przeprasza. Przyznaje się też do problemów ze zdrowiem psychicznym i zapowiada zmianę w swoim życiu, czyli - terapię. O wszystkim dowiedzieliśmy się z oświadczenia opublikowanego przez The Hollywood Reporter."Podczas tego intensywnego kryzysu, przyszło mi do głowy, że bardzo cierpię i że trapią mnie skomplikowane psychiczne problemy. Stąd decyzja o rozpoczęciu terapii. Chcę przeprosić wszystkich, których dotknęło bądź skrzywdziło moje zachowanie. Poświęcę się w całości temu, by się wyleczyć, a następnie rozpocząć nowy, zdrowy i produktywny okres w moim życiu" - czytamy w oświadczeniu.Wiele wskazuje na to, że podobne wyznanie ma związek z ruchem studia Warner Bros., które rozważało skasowanie kosztującej 200 milionów dolarów superprodukcji " The Flash ". Prezes studia Davd Zaslav miał zasugerować trzy rozwiązania dotyczące losów filmu, z czego jednym było ocieplenie wizerunku gwiazdy filmu właśnie dzięki przeprosinom oraz terapii (zaś pozostałe dwa uwzględniały ograniczenie promocji oraz całkowite skasowanie projektu). Czy jednak tak było w istocie? Tego nie wiadomo.Kronika wybryków filmowego Flasha zdaje się nie mieć końca. Najświeższy to kradzież butelek alkoholu z domu w Vermont. Według policyjnego raportu, 1 maja służby z Vermont zostały poinformowane przez mieszkańców posesji w mieście Stamford w stanie Vermont o potencjalnej kradzieży. Zgłosili oni, że podczas ich nieobecności z domu zniknął szereg butelek z alkoholem. W trakcie śledztwa spisano zeznania poszkodowanych oraz zabezpieczono dowody w postaci nagrań z kamery przemysłowej. W rezultacie policja znalazła podstawy do oskarżenia.Wśród wcześniejszych zarzutów znajdziemy m.in. szereg napaści (głównie na Hawajach; w internecie znajdziemy nawet artykuł z obliczeniami, z których wynika, że statystycznie, jadąc raz w życiu na Hawaje, mamy większą szansę na to, że napadnie na nas Ezra Miller , niż że zostaniemy zaatakowani przez rekina), a także oskarżenia rodziców o demoralizację oraz zły wpływ na ich osiemnastoletnie dziecko.Według oficjalnych informacji studio Warner Bros. wciąż zamierza widowisko " The Flash " do kin (zaś powyższe oświadczenie zdecydowanie umacnia strategię studia na zażegnanie kryzysu). Premierę filmu zapowiedziano na 23 czerwca 2023 roku. Za kamerą stanął Andy Muschietti , a na drugim planie zobaczymy m.in. Michaela Keatona Bena Afflecka , którzy powrócą do roli Batmana . Postać Flasha ostatni raz widzieliśmy w " Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera ". Oto zwiastun filmu: