FOTO: Henry Cavill na plakacie "Wiedźmina"

Netflix zaprezentował oficjalny plakat do serialu. Wy możecie go obejrzeć poniżej:Oprócz plakatu zaprezentowano również oficjalne logo serialu:Jak również zdjęcia bohaterówOparty na bestsellerowej serii powieści serialto opowieść o przeznaczeniu i rodzinie. Geralt z Rivii, samotny łowca potworów, stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie, w którym ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra. Na swojej drodze spotyka potężną czarodziejkę i skrywającą niebezpieczny sekret młodą księżniczkę. Teraz we trójkę muszą odnaleźć się pośród czyhających na nich na Kontynencie niebezpieczeństw.