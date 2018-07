FOTO: Kogo w "Wonder Woman 1984" gra Pedro Pascal?

3 2 1



W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie Pedro Pascala w widowisku. Na razie oficjalnie nie ogłoszono, kogo gra znany m.in. zaktor. Jednak zdaniem fanów komiksów DC chodzi o postać Maxwella Lorda.Ten gładki w obyciu biznesmen pojawił się po raz pierwszy w zeszycie "Ligi sprawiedliwości" z 1987 roku. Mężczyzna zdołał namówić superbohaterów, by przystąpili do drużyny mającej uratować Ziemię. Po latach okazało się jednak, że jest psychopatycznym megalomanem pragnącym przejąć kontrolę nad światem.trafi do kin 1 listopada 2019 roku. Tytułową rolę gra oczywiście Gal Gadot , a partnerują jej m.in. Chris Pine Kristen Wiig . Reżyseruje Patty jenkins