FOTO: Oto Czkawka z aktorskiego "Jak wytresować smoka"

Reżyser "Jak wytresować smoka" reżyserem "Jak wytresować smoka"

Zwiastun animowanego "Jak wytresować smoka"

to nowa ekranizacja książki Cressidy Cowell . Nowa, bo DreamWorks Animation zrealizowało już animowaną trylogię, która należy do największych hitów studia.Za nową wersję odpowiada reżyser animacji. W Czkawkę wciela się znany z " Czarnego telefonu . Z kolei jego ojca zagra, który podkładał głos tej Stoikowi także w animacjach. Czkawka w wersji aktorskiej prezentuje się tak:Bohaterem jest nastoletni Czkawka , syn wodza, mieszkający na wyspie Berk, gdzie walki ze smokami są codziennością. Zbliża się właśnie czas inicjacji i jedyna szansa na udowodnienie plemieniu i ojcu swojej wartości. Kiedy jednak okazuje się, że zamiast wytresować smoka, nastolatek zaprzyjaźnia się z nim, cały jego świat staje na głowie.Universal planuje wprowadzić film do kin w czerwcu przyszłego roku.