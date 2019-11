FOTO: Piotr Trojan jako Tomasz Komenda

Kino Świat zaprezentowało pierwsze zdjęcie z planu filmu. Możecie na nim zobaczyć samego Komendę jak i Piotra Trojana , który zagra go w pełnometrażowym debiucie reżyserskim Jana Holoubka Tomasz Komenda miał 23 lata, kiedy jego normalne życie zostało brutalnie przerwane. Z dnia na dzień został zatrzymany, wtrącony do więzienia i oskarżony o morderstwo. Kolejne ekspertyzy potwierdziły jego udział w zbrodni, a wszelkie dowody działały na jego niekorzyść. Przez blisko dwie dekady uwięzienia był bity, zastraszany, upokarzany i zdany tylko na siebie. W końcu, po 18 latach odsiadki, na jego drodze pojawili się prokuratorzy i policjant, którzy postanowili odkryć prawdę stojącą za zagadkową sprawą zatrzymanego.Film trafi do kin 18 września 2020 roku.